Donald Trump jest z kilkudniową wizytą w Wielkiej Brytanii wraz ze swoją żoną Melanią i córką, Ivanką. Oprócz oficjalnych spotkań z królową i politykami, prezydent Stanów Zjednoczonych wziął udział w uroczystym bankiecie w pałacu Buckingham.

Przez większą część wieczoru Trump trzymał się protokołu i wszystko szło zgodnie z planem, aż do toastu. To wtedy prezydent pozwolił sobie na niedopuszczalny gest wobec królowej. Zobaczcie, co zrobił!

