Podczas przywitania przed Pałacem Elizejskim, prezydent USA najpierw złapał Brigitte Macron za rękę, a potem wręcz nią szarpnął. Zobaczcie wideo!

Here's that awkward handshake between Trump and France's Brigitte Macron. pic.twitter.com/5Ci6lAWuV6

— Meg Wagner (@megwagner) July 13, 2017