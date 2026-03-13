Ostatnie wydarzenia na "Farmie", w tym konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad, uderzyły we wszystkich uczestników. Ostatecznie nie zaliczyli zadania tygodnia, a to oznacza poważny problem z brakiem jedzenia. Co więcej, ogromne poruszenie w programie wywołała sytuacja z Dominiką, która nagle zaczęła mieć poważne problemy ze zdrowiem. Na "Farmie" pojawili się medycy, a kiedy uczestniczka wróciła z badania, zalała się łzami. Wygląda na to, że Dominika nie chciałaby opuszczać programu, jednak to, co wyznała Ewie, wstrząsnęło widzami.

Dominika ma problemy ze zdrowiem na "Farmie"

W 4. tygodniu obecności uczestników na "Farmie" sytuacja przestała dotyczyć wyłącznie rywalizacji. Dominika zaczęła mieć poważne problemy z oddychaniem, łączone z wcześniejszą kontuzją żeber. W innym momencie wskazano także, że naciągnęła rękę, a ból był tak silny, że miała trudność z głębszym oddechem. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy udzielili jej pomocy i sprawdzili stan zdrowia uczestniczki. Dominika została zabrana przez medyków, a po pewnym czasie wróciła na farmę wyraźnie rozbita i zapłakana, podkreślając, że nie chce opuszczać programu mimo bólu.

Ja nie chce jechać do domu - mówiła ze łzami w oczach.

Dominika zdradziła Ewie, że przed programem przeszła operację kręgosłupa

Po powrocie z rozmowy z ratownikami medycznymi Dominika położyła się, aby odpocząć i wtedy pojawiła się Ewa. Jak wiadomo, obie uczestniczki trzymają się razem i mają dobry kontakt, dlatego Dominika podzieliła się z Ewą prywatnymi informacjami na temat swojego zdrowia i przyznała, że jakiś czas temu przeszła operację kręgosłupa. Sytuacja była naprawdę poważn,a bo nie mogła chodzić i jest pod stałą opieką fizjoterapeuty:

Ja jestem po takiej poważnej operacji kręgosłupa. Trzy lata temu ja nie mogłam chodzić w ogóle. (...) Przygotowałam się do tego programu, dostałam zielone światło od mojej kochanej fizjoterapeutki. - wyznała Dominika w rozmowie z Ewą

Wygląda na to, że Dominika nie chce się poddawać:

Ale ja się nie poddam. Bo ja nie chce jechać do domu. - dodała

Internauci są wstrząśnięci wyznaniem Dominiki z "Farmy"

Wyznanie Dominiki na temat tak powaznych problemów z kręgosłupem, jakie miała w przeszłości mocno zaskoczyło widzów. W komentarzach pojawiły się słowa wsparcia, ale i sugestie, że Dominika powinna priorytetowo potraktować zdowie, a nie obecność na "Farmie".

Pamiętaj że zdrowie jest najważniejsze. Wracaj do domu. To nie jest ucieczka to jest Twoje zdrowie

Nie ma nic cenniejszego od zdrowia. Nic nie jest warte tego aby zniszczyć swoje własne zdrowie, nie masz parcia na wygraną więc zawalcz o siebie i nie myśl kategorią 'tchórzostwo' a raczej 'najważniejsze jest moje zdrowie'

Nie brakuje też ostrzejszych głosów, a wręcz zarzutów o braku rozsądku. Jak wiadomo, życie na "Farmie" i codzienna praca ze zwierzętami są ciężkie i mogą być ryzykowne dla osoby, która ma spore problemy z kręgosłupem:

Po co się zgłosiła do tego programu jak ma takie problemy ze zdrowiem...???Jak się wydarzy coś poważnego, to co będzie pozywać stacje Polsat o odszkodowanie??? Farma to nie wczasy agroturystyczne

O udział w programie ryzykujesz życie? Po operacji kręgosłupa idziesz w takie warunki dla paru złotych,przecież możesz zostać kaleką na całe życie i ciężarem dla rodziny .

Kosztem swojego zdrowia i za wszelką cenę? Dziewczyno chcesz zaszkodzić sobie bardziej ? to jest nierozsądne !!!

Sądzicie, że Dominika jednak odejdzie z "Farmy"?

