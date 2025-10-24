Dominika Tajner ma za sobą bolesne rozstanie, o czym opowiadała niedawno na kanapie "Dzień dobry TVN" ledwo powstrzymując łzy. Po tak bolesnym doświadczeniu potrzebowała wsparcia przyjaciela, dlatego zwróciła się do Michała Wiśniewskiego. Były mąż miał dla niej jedną radę.

Dominika Tajner przeżywa trudne chwile

Dominika Tajner gościła ostatnio w "Dzień dobry TVN". Na kanapie śniadaniówki opowiedziała między innymi o imponującej metamorfozie sylwetki - niedawno celebrytka zrzuciła bowiem aż czterdzieści kilogramów. Rozmowa dotyczyła jednak również trudniejszych wątków. 46-latka otworzyła się na temat bolesnego rozstania.

Jestem dwa miesiące po rozstaniu z byłym partnerem. Trochę taka jestem zawiedziona, mam pierwszy raz w życiu taki moment, że może nie wierzę w miłość. Chciałabym się pożegnać z tym uczuciem, mam nadzieję, że to przejdzie, ale potrzebuję czasu i będę singielką z wyboru. Może gdzieś tam jest jakiś książę na drugim końcu świata wyznała, ledwo powstrzymując łzy.

Dominika Tajner zadzwoniła do Wiśniewskiego po rozstaniu

Michał Wiśniewski w najnowszym wywiadzie ujawnił, że to on jako pierwszy dowiedział się o zakończeniu związku swojej byłej żony. Jak się okazuje, Dominika zadzwoniła do Michała już dwa miesiące temu. Chciała z nim szczerze porozmawiać o tym, co dzieje się w jej życiu. Piosenkarz nie odmówił rozmowy - wręcz przeciwnie, wysłuchał jej i udzielił istotnej rady.

Ja się cieszę, że ona jest szczęśliwa. Pamiętam, że zadzwoniła już dwa miesiące temu i przeżywała bardzo swoje rozstanie. No to wiadomo, trochę żartem, trochę pół żartem, pół serio powiedziałem Dominika. Sama wiesz, że w tym naszym małżeństwie to ta decyzja była obopólna, może nawet bardziej moja. Gdzie doszliśmy do wniosku, że życie trzeba przeżyć i być szczęśliwym. To było moje najdłuższe małżeństwo. opowiadał w rozmowie z Jastrząb Post.

Lider zespołu "Ich Troje" ciepło wspomina małżeństwo z Dominiką Tajner. Mimo rozstania oboje darzą się ogromnym szacunkiem i zawsze mogą na siebie liczyć w trudnych momentach. Wiśniewski zaznaczył, że bardzo ceni sobie tę przyjaźń.

Bardzo ją cenię i zawsze miałem w niej przyjaciela i myślę, że bardzo miło to wspominam. Natomiast w życiu trzeba być szczęśliwym. Jak chcecie iść na kompromis pod tytułem będziemy razem, bo tak wypada, no to nic głupszego nie słyszałem podsumował.

Dominika Tajner, fot.Artur Zawadzki/REPORTER

