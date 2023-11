Tuż przed 40. urodzinami postanowiła spróbować szczęścia w „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”. Dominika Tajner-Wiśniewska zdradziła „Party”, czy bała się związać z niepokornym i szalonym mężczyzną Michałem Wiśniewskim i jak się dogaduje się z czwórką jego dzieci.

Poznali się, kiedy kiedy Michał rozstał się ze swoją trzecią żoną. Wokalista w latach 1996–2001 był żonaty z piosenkarką Magdą Femme, potem przez cztery lata tworzył związek małżeński z Martą Mandaryną Mandrykiewicz, z którą ma dwoje dzieci, syna Xaviera Michała oraz córkę Fabienne Martę. Następnie przez pięć lat był żonaty z Anną Świątczak, z którą ma dwie córki: Etiennette Annę i Vivienne Viennę. Natomiast z Dominiką Tajner wziął ślub w 2012 roku. Para jest razem nieprzerwanie już siedem lat. Dominika z poprzedniego małżeństwa ma syna Maksymiliana. Razem więc wychowują piątkę dzieci.

Spytaliśmy Dominikę, czy nie obawiała się wejść w związek z Michałem. Przecież wokalista ma na swoim koncie aż trzy nieudane małżeństwa. W dodatku patchworkowa rodzina to zawsze gigantyczne wyzwanie.

Poprosiliśmy też żonę Michała Wiśniewskiego o radę dla kobiet, które wchodzą w patchworkowy związek. Często są one zazdrosne o byłych partnerów, albo nawet o dzieci. Co odpowiedziała?

- Zazdrość w takich sytuacjach jest uczuciem naturalnym i należy się do niego głośno przyznawać. Często koleżanki pytają mnie: „Jak sobie radzisz z byłymi żonami Michała?” Odpowiadam: „Normalnie, przecież ja z nimi nie żyję!” Każdy z nas ma swoje życie. Pewnie, że czasem bywam zazdrosna, ale to jest normalne uczucie. Czasem też koleżanki pytają, jak sobie radzę ze złością na dzieci i czy w ogóle tę złość im okazuję. Wtedy mówię, że złość też jest naturalnym uczuciem. Dzieci owszem, czasem mnie drażnią, ale przecież ja też ich drażnię. Dokładnie taki sam rodzaj złości czuję czasem w stosunku do mojej mamy, czasem mojego syna, a czasem dzieci Michała. Co w tym złego? Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Nie istnieją takie relacje, w których od „a” do „z” ze wszystkiego jesteśmy tylko zadowoleni i przez cały czas szczęśliwi. Uważam, że im więcej normalności, a mniej pozowania i gry, tym lepiej - mówi Dominika.