Odkąd Marcin Hakiel przedstawił światu swoją nową ukochaną, ta nie przestaje budzić zaciekawienia opinii publicznej. Sama Dominika chętnie wychodzi odbiorcom na przeciw, biorąc udział w programach telewizyjnych czy udzielając wywiadów. W najnowszym podzieliła się dość nieoczekiwanym wyznaniem na temat świąt.

Dominika Serowska nie zrobi tego w święta

Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, po raz kolejny zaskoczyła fanów szczerością. W rozmowie z serwisem Plotek przyznała otwarcie, że nie zamierza gotować na święta Bożego Narodzenia.

Nie, no błagam! Ja nie gotuję! Na szczęście mam inne talenty

W dobie idealnych świątecznych zdjęć w mediach społecznościowych, gdzie celebryci prezentują domowe wypieki i własnoręcznie przygotowane potrawy, takie wyznanie wydaje się być niecodzienne. Okazuje się, że gotowanie Dominika oddaje w ręce swojej mamy, która – jak przyznała – uwielbia przygotowywać posiłki dla całej rodziny.

Wszystkie kulinarne aspekty zostawiam mojej mamie, ona bardzo lubi dla nas gotować, a my lubimy się gościć. U nas na stole wigilijnym można znaleźć barszcz czerwony z uszkami, pierogi czy rybę po grecku. W deserach jesteśmy mniej tradycyjni, ja np. bardzo lubię bezę z owocami

W rozmowie z Plejadą z kolei Dominika Serowska wyjawiła, z którą częścią rodziny spędzą święta w tym roku:

U nas święta w tym roku spędzamy z moją częścią rodziny, natomiast Nowy Rok będziemy świętować z rodziną Marcina. Jeśli chodzi o prezenty, jesteśmy już na dobrej drodze do zakończenia tego procesu, żeby każdy znalazł pod choinką coś dla siebie. Ja niestety nie jestem fanką świąt, chociaż odkąd mam synka, bardziej mnie cieszą

Synek Marcina Hakiela i Dominiki skończył roczek

Choć Dominika nie zamierza gotować, te święta i tak będą dla całej rodziny szczególnie wyjątkowe. Niedawno Romeo, synek Hakiela i Serowskiej, skończył roczek! Z tego też powodu dumni rodzice wyprawili huczne przyjęcie. Będzie to więc pierwsze Boże Narodzenie, podczas którego chłopiec będzie nieco bardziej świadomy i będzie mógł otwierać swoje własne prezenty.

Pierwsze urodziny to jeszcze nie wszystko, bo ostatnio maluch wziął udział w... swoim pierwszym pokazie. U boku rodziców miał okazję zaprezentować na wybiegu nową kolekcję wózków dziecięcych.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska fot. Aliaksandr Valodzin/East News

