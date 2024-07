To dopiero wydarzenie! Kolejna aktorka została szczęśliwą mężatką. To Dominika Kluźniak! Jak donosi "Twoje imperium", gwiazda "M jak miłość" bez rozgłosu wzięła ślub!

Kluźniak w 2013 roku związała się z Karolem Pocheciem, aktorem Teatru Narodowego. Para ma prawie trzyletnią córkę, która urodziła się w połowie 2014 roku. Dominika Kluźniak ma jeszcze jedną, 12-letnią córkę Julię, ze związku z poprzednim mężem i również aktorem Bartoszem Głogowskim. Po rozstaniu z nim Kluźniak zamknęła się na miłość, jednak po spotkaniu Karola uwierzyła, że można spróbować od nowa.

Dziś na odejście Bartka patrzę z wdzięcznością. To rozstanie spowodowało, że dojrzałam - mówiła niedawno Kluźniak w wywiadzie.

Wygląda na to, że Dominika Kluźniak na nowo uwierzyła też w instytucję małżeństwa. I - jeśli wierzyć przekazom - bez rozgłosu powiedziała ukochanemu "tak". Co ciekawe Karol Pocheć gra również w "M jak miłość" i to w wątku Dominiki – jej byłego męża, a ojca jej serialowego syna Antka. W serialu grają zatem wrogów, a w życiu łączy ich miłość... M jak miłość! :)

Młodej parze serdecznie gratulujemy!

Dominka Kluźniak i Karol Pocheć oboje grają w Teatrze Narodowym. Niedawno aktorka dostała order za zasługi dla kultury - "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Dominika i Karol grają w "M jak miłość" byłe małżeństwo.

Widać ma jak miłość? ;)