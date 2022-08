Dominika Gwit zdradziła termin porodu. Kiedy jej dziecko przyjdzie na świat? 

Joanna Krupa spodziewa się pierwszego dziecka. Gwiazda cały czas jest aktywna: ćwiczy na siłowni, bierze udział w nagraniach do programu " Top Model " i podróżuje. Celebrytka, co jakiś czas zdradza kolejne szczegóły dotyczące ciąży. Publikowała już zdjęcia i nagrania z USG dziecka , zdradziła, jak przechodzi ciążę, ale nie ujawniła jeszcze płci dziecka. Internauci już spekulują, że Joanna Krupa najprawdopodobniej urodzi dziewczynkę! Skąd takie podejrzenia? Joanna Krupa spodziewa się chłopca czy dziewczynki? Joanna Krupa pochwaliła się ostatnio nowym zdjęciem brzuszka. Gwiazda przyznała, że jest już w 25. tygodniu ciąży, a jej ciążowy brzuszek jest już naprawdę duży. Dotychczas prowadząca "Top Model" nie zdradziła niczego, co sugerowałoby czy urodzi chłopca, czy dziewczynkę. Jednak internautki oceniając zdjęcia Joanny Krupy stwierdziły, że urodzi córkę. Wywnioskowały to na podstawie wyglądu brzucha celebrytki. Co prawda istnieje pogląd związany z kształtem brzucha ciężarnej, według którego okrągły brzuch miałby świadczyć o tym, że na świat przyjdzie dziewczynka, ale jest to jedynie przesąd, mający niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jednak niektóre fanki Joanny Krupy są pewne, że to będzie dziewczynka: Będzie dziewczynka ❤️❤️❤️ obstawiam tak samo, że będzie dziewczynka 😊 Będzie córka jak nic 😁😍 Kiedy Joanna Krupa urodzi? Gwiazda na bieżąco informuje, na jakim etapie jest ciąży. Jej pierwsze dziecko przyjdzie na świat już jesienią, najprawdopodobniej w listopadzie. Z całą pewnością Joanna Krupa pochwali się zdjęciem maluszka. W wywiadach przyznaje, że nie zamierza ukrywać twarzy dziecka. Planuje dzielić się szczęściem ze światem. Możemy więc przygotować się na mnóstwo uroczych sesji Joanny Krupy z dzieckiem. ...