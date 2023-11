Aktorka opowiedziała również o swoim życiu prywatnym. Dominika zaledwie trzy miesiące temu wyszła za mąż, a teraz planuje powiększenie rodziny!

- Oczywiście chcemy mieć dziecko i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej. Na razie musimy ochłonąć po ślubie, podróży poślubnej i już zdążyliśmy wrócić do pracy - przyznała w rozmowie z viva.pl. Więc jeśli chodzi o dziecko, to chcę najpierw przygotować się: emocjonalnie, psychicznie i zawodowo i dopiero wtedy chcę zajść w ciążę.