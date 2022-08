Dominika Gwit bawi się na weselu brata: "Z dzidzią tańcujemy"

Dominika Gwit zasłynęła dzięki roli w serialu "Przepis na życie". Gdy skończyły się zdjęcia do produkcji, aktorka zajęła się zrzucaniem zbędnych kilogramów. Nie jest tajemnicą, że stosowała dietę Konrada Gacy i w 4 miesiące schudła aż 30 kilogramów. Jej metmorfoza była spektakularna, niestety szybko przyszedł efekt jojo. Dominika Gwit zapewnia jednak, że czuje się szczęśliwa. Teraz w rozmowie z serwisem Plejada.pl zdradziła szczegóły swojej morderczej diety. Zobacz: "To już nie jest zdrowy wygląd" Internauci ostro o najnowszych zdjęciach Dominiki Gwit. Aktorka się broni "Wyglądam oszałamiająco!" Dominika Gwit nic nie jadła przez rok! Patrząc na Dominikę Gwit z okresu, gdy była na ostrej diecie, mogło się wydawać, że aktorka czuje się świetnie. Chętnie bywała na imprezach i z uśmiechem pozowała do zdjęć. Okazuje się jednak, że ten czas wspommina bardzo źle. Dzisiejszy świat zwariował. Musisz być piękny i ładny, bo inaczej co? Bo ludzie powiedzą? Niech gadają. Próbowałam żyć tak, jak wszyscy mówią. Nie jadłam nic przez rok i co mi to dało? Zryty beret. Nie mówię, że otyłość jest ok. Jest chorobą i nie jest zdrowa – powtarzałam to milion razy - powiedziała Dominika Gwit w rozmowie z "Plejadą". Dominika Gwit podkreśliła też, że szybkie gubienie kilogramów nie jest dobrym pomysłem. Otyłość nie jest zdrowa, ale nie może powodować, że się siebie wstydzisz, bo jeżeli tak jest, to postaraj się. Ja wiem, że jest ciężko. Postaraj się schudnąć pięć, dychę, może ci będzie lepiej, lżej i zdrowiej, ale nie na Boga od razu 50 kilo. Bo to jest chore. Bo nie musisz być szczupła, żeby być szczęśliwa - powiedziała. Zgadzacie się z aktorką? Zobacz: Dominika Gwit pokazała zdjęcie w bikini! Zobaczcie gdzie wybrała się w podróż poślubną! Przeczytaj też: ...