Dominika Gwit chwali się ciążowym brzuszkiem i wyznaje: "będzie cyrkowiec"

Dominika Gwit podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania fanów o ciążę. Internauci chcieli dowiedzieć się, jak czuje się gwiazda i czy wybrała już imię dla swojej pociechy. Dominika Gwit szczerze odpowiedziała! Czy zdradziła, jakie imię otrzyma jej dziecko? Sprawdźcie, co powiedziała w sieci! Dominika Gwit szczerze o imieniu dla syna Ponad miesiąc temu Dominika Gwit poinformowała, że jest w ciąży. Aktorka pochwaliła się wówczas swoim szczęściem za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie opublikowała zdjęcie z kliniki i ogłosiła, że razem z mężem zostaną rodzicami. Kilka dni później Dominika Gwit szczerze zdradziła, że wiele lat marzyła o dziecku i przyznała, że musiała leczyć się na niepłodność. Dziś wiemy już, że marzenie aktorki się spełniło i wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Ostatnio Dominika Gwit zdradziła płeć dziecka. Okazało się, że aktorka i jej mąż czekają na narodziny syna. A czy wybrali już dla niego imię? Pewnie, że wybraliśmy. Już dawno mieliśmy z mężem wybrane (imię przyp. red.) i dla dziewczynki i dla chłopca, ale to nasza słodka tajemnica- powiedziała Dominika Gwit. (...) rozmawiam sobie z nim, moim małym chłopcem, którego mam w brzusiu. Czasem do niego śpiewam, czasem sobie do niego mówię- dodała później. Zobacz także: Dominika Gwit chwali się ciążowym brzuszkiem i wyznaje: "Ktoś mi tutaj już niezłe fika koziołki" Fani pytali również o samopoczucie przyszłej mamy. Dominika Gwit wyznała, że czuje się bardzo dobrze i zdradziła, że zamierza pracować do końca października. Czujemy się bardzo dobrze, właściwie to nadzwyczaj dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Oczywiście jak się zbliżają wieczory to bywają takie wieczory, że mnie odcina- wyznała przyszła mama. Zobacz także: Dominika...