Dominika i Kamil tworzą udany związek. Oboje pasjonują się sportem, choć Dominika przyznaje, że ćwiczy głównie dla siebie i nie czuje presji w związku z wysportowanym mężem. Co ciekawe, okazuje się, że może pochwalić się kondycją... lepszą niż Kamil! WAG zdradziła sekret swojego męża.

Czasami Kamil schodzi do mnie do siłowni - ja robię trening z ciężarami i skaczę od godziny a on po 20 minutach jest zlany potem. A kilka lat temu, gdy wychodziliśmy razem pobiegać, to ja myślałam, że zaraz umrę na zawał! - wyznała Dominika na łamach magazynu.