Jak jest na obozach szkoleniowych Anny Lewandowskiej? Jej znajoma - i żona innego naszego reprezentanta, Dominika Grosicka, zdradziła nam, że w tym roku również wybiera się na treningi do Ani. Traktuje je jako miły reset i... konieczność! Co robią na takim obozie? Zobaczcie, co nam powiedziała żona “Grosika”.

Obie słynne WAGs spotkały się w piątkowy wieczór na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie piłkarska reprezentacja Polski zmierzyła się z Urugwajem. W meczu od początku i prawie do końca grał Kamil Grosicki, jego kolega Robert Lewandowski - z uwagi na kontuzję - tym razem jednak pauzował.

