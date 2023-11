1 z 5

Co za niespodzianka! Kuba Wojewódzki na swoim Facebooku ogłosił, że już 13 listopada nagrywa kolejny odcinek swojego show z wyjątkowymi gośćmi - a będą to... Anna i Robert Lewandowscy. To pierwszy telewizyjny występ pary! A więc będzie to naprawdę sensacyjny odcinek. O czym będą rozmawiać z Kubą? To na razie zagadka, ale znając dziennikarza - nie zabraknie kontrowersyjnych tematów i odważnych pytań.

Dlaczego ogłoszenie o tym, że w programie Kuby pojawia się Lewandowscy, pojawiło się stosunkowo późno? Najpewniej dlatego, że do ostatnich chwil ważyły się losy uczestnictwa Roberta w meczu Polska-Meksyk, który odbędzie się właśnie w poniedziałek. Ze względu jednak na kontuzję sportowca, sztab medyczny uznał, że piłkarz musi się oszczędzać.

Czekacie na ich występ? Kiedy zobaczymy odcinek z Lewandowskim?

