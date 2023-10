Dominic D'Angelica dotarł do finału "Top Model", ale decyzją stacji TVN model został usunięty z programu przez aferę dotyczącą medialnych doniesień na temat przeszłości modela. Dominic miał być skazany w USA za kontakty seksualne z nieletnią poniżej 16. roku życia. W sieci zawrzało, a na mężczyznę spłynęła fala hejtu. W jego obronie stanęli m.in. Michał Piróg i Dawid Woliński, którzy uważają, że z tak mocnymi oskarżeniami wszyscy powinni się wstrzymać do wyjaśnienia całej sprawy i wysłuchania samego Dominica.

Reklama

Do czasu wybuchu afery Dominic cieszył ogromną sympatią widzów "Top Model", a jego historia urzekła jurorów. Pamiętacie początki modela w programie? To wtedy opowiedział o dramatycznej historii z dzieciństwa! 25 lat temu jego ojciec został zamordowany podczas napadu, a mama wychowywała go razem z bratem. Potem jego ojczym miał poważny wypadek i ostatecznie przedawkował leki przeciwbólowe. Dominic nie miał łatwego dzieciństwa, a teraz na jaw wyszła kolejna afera z jego udziałem.

To już koniec jego kariery w Polsce? Obejrzyjcie wideo i poznajcie historię Dominica!

Zobacz także: Dominic z "Top Model" skazany za seks z nieletnią?! Mamy komentarz Michała Piróga! Znał przeszłości modela?

mat. prasowe