Dominika Kulczyk, prezes Fundacji Kulczyk Foundation, wspiera tych, którzy potrzebują jej pomocy. Kulczyk promuje swoją książkę "Efekt Domina" i idee w niej zawarte. Dominika Kulczyk napisała książkę pt. "Efekt Domina", w której znajdziecie osiem wzruszających historii z różnych stron świata, piękne fotografie, informacje i ćwiczenia dla dzieci. Co sama mówi o swojej książce i historiach w niej zawartych?

Reklama

(...) Historie tych dzieci, które wszystkiego nie mają, otworzą oczy, otworzą oczy, żeby doceniać, że ich życie jest na pewno lepsze, szczęśliwsze, prostsze. Pełne nadziei (...) - powiedziała w rozmowie z Party.pl Dominika Kulczyk.

Sięgniecie po książkę Dominiki Kulczyk? Może was zainspiruje do niesienia pomocy, a w zwykłym codziennym życiu do docenienia tego co mamy?

Zobacz też: TYLKO U NAS! Dominika Kulczyk napisała książkę! O czym?

Zobacz także

ZOBACZ WIĘCEJ: Nowy ranking najbogatszych "Wprost". Sebastian i Dominika Kulczykowie wciąż na szczycie? Sprawdź!

Dominika Kulczyk, prezes Fundacji Kulczyk Foundation.

Reklama

Wspieracie akcje charytatywne?