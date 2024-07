Dominika Kulczyk napisała książkę! Czy będą to wspomnienia o jej ojcu? Z pewnością wiele osób chciałoby przeczytać książkę Dominiki o Janie Kulczyku, który zmarł w ubiegłym roku, ale na takie wspomnienia będą musieli jeszcze poczekać, bo na razie Kulczyk skupiła się na zupełnie innej tematyce.

Książka Dominiki Kulczyk "Efekt Domina"

Dominika Kulczyk napisała książkę pt. "Efekt Domina", w której znajdziecie osiem wzruszających historii z różnych stron świata, piękne fotografie, informacje i ćwiczenia dla dzieci. To wszystko w albumie Efekt Domina przygotowanym wraz z Kulczyk Foundation. Książka oparta jest na programie "Efekt Domina", który stworzyła i prowadziła Dominika Kulczyk dla stacji TVN. Książka opowiada o działalności fundacji oraz wolontariuszach docierających do najbiedniejszych zakątków świata po to, by budować lepszą rzeczywistość, by pokazać, że czasem niewiele zmienia tak wiele. Książka "Efekt Domina" jest projektem charytatywnym, a cały zysk ze sprzedaży przeznaczona będzie na Fundację Przyjaciółka. Premiera "Efekt Domina", którą wyda Edipresse Książki już 28 września.

Znajdziecie w niej osiem niezwykłych historii o dzieciach z różnych stron świata.