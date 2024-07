Doda jest bardzo szczęśliwa w związku z Emilem Haidarem. Para ma już za sobą kilka wspólnych wakacji, a fotkami z rajskich wypadów chwalą się na Insatgramie. Zazwyczaj są one bardzo seksowne. Przypomnijmy: Seksowna Doda na gorących wakacjach z facetem. Zrobiła fanom ogromną niespodziankę

Już po kilku tygodniach związku artystka przeprowadziła się do swojego ukochanego. Dziś na ich Instagramie pojawiło się urocze wideo, kiedy to razem pieką pierwsze wspólne ciasto. Dorota kipi radością, a my mamy okazję zobaczyć, jak mają urządzone najważniejsze miejsce w każdym domu - kuchnię. Może Doda odkryje talent kulinarny? Jej słynna pomidorowa złamała już niejedno męskie serce.

Aż miło popatrzeć na tak szczęśliwą parę.

Pierwsze ciasto z @emil.haidar ❤️???? Film zamieszczony przez użytkownika dodaqueen (@dodaqueen)

13 Mar, 2015 o 2:05 PDT

