Dom Andrzeja z Plutycz to miejsce dobrze znane fankom i fanom „Rolnicy. Podlasie”, bo zielony budynek jest celem wycieczek. Tym razem uwaga przeniosła się z podwórka do środka. Andrzej Onopiuk, mieszkający w Plutyczach z ojcem Gienkiem i bratem Jarkiem, pokazał kuchnię, salon i łazienkę. To rzadkość, bo kamery pojawiają się w domu tylko przy ważnych okazjach, a ta miała wyjątkowo głośny charakter.

Tak wygląda mieszkanie Andrzeja z "Rolnicy. Podlasie"

Największe poruszenie wywołała łazienka, bo właśnie jej otwarcie stało się wydarzeniem w domu. Andrzej nie ukrywał, że doprowadzenie sanitariatów było jego celem od dawna - wcześniej musiał korzystać z toalety na zewnątrz. Po remoncie w jednym pomieszczeniu znalazły się: prysznic, ubikacja, pralka i umywalka. To właśnie to miejsce zostało przedstawione jako najbardziej dopracowane w całym domu.

Rodzinne pamiątki w salonie na pierwszym planie

W salonie widać prostą, codzienną aranżację. Ściany są pomalowane na żółto, a na nich wiszą zegar i zdjęcia z dzieciństwa. Na suficie zamontowano lampę jarzeniową. Okno zasłania firanka i zasłona w kwiatki, a obok na szafce stoi telewizor. To stąd przechodzi się do kuchni, więc domowe życie naturalnie koncentruje się między tymi dwoma pokojami.

Kuchnia z piecem na drewno i detal, który natychmiast zauważyli widzowie

W kuchni wciąż króluje piec opalany drewnem, który zajmuje sporą część pomieszczenia. Gienek Onopiuk nie chce zmieniać go na kuchenkę elektryczną, więc gotowanie nadal odbywa się w tradycyjny sposób. W pomieszczeniu nie brakuje praktycznych szafek, ale to właśnie one stały się tematem komentarzy - internauci zwrócili uwagę, że dwie zamontowano do góry nogami. Ten drobiazg wystarczył, by dyskusja rozgrzała się na dobre.

Życie w rytmie gospodarstwa: ziemniaki, 41 krów i nowa hala na maszyny

Dom to tylko fragment codzienności Andrzeja. Gospodarz zarabia na sprzedaży ziemniaków, które sadzi na swoim polu. Do tego hoduje 41 krów oraz inne zwierzęta, w tym kaczki, gęsi i kury. Najczęściej pokazuje się przed domem, w oborze albo w nowo wybudowanej hali, w której trzyma maszyny i siano. Wnętrza nie są więc stałym tłem - tym bardziej ich pokaz wzbudził emocje.

Z zewnątrz posiadłość w Plutyczach ma styl typowy dla starszych podlaskich domów: drewniany budynek w wyrazistym zielonym kolorze, dwuspadowy dach pokryty blachą i prostokątne okna. Elewację zdobią ludowe motywy, które od razu przyciągają wzrok. W marcu 2026 roku uczestnik programu rozpoczął remont nieruchomości i pytał widzów, na jaki kolor pomalować ściany - to tylko podkręciło zainteresowanie tym, jak dom Andrzeja z Plutycz zmienia się z miesiąca na miesiąc.

