Większość gwiazd bardzo chroni swoją prywatność i rzadko kiedy wpuszczają do swoich domów kamery. Oczywiście zdarzają się wyjątki, które z przyjemnością to czynią. Jakiś czas temu Maria Sadowska, była jurorka "The Voice of Poland", zaprosiła do swojego domu ekpię programu Viva Polska. Artystka pokazała wtedy swoją skromną kawalerkę. Zobacz: Maria Sadowska pokazała swoja skromną kawalerkę

Ostatnio w programie "Kowal gwiazd" pokazano eleganckie wnętrza domu diwy, Alicji Węgorzewskiej. Z wielkiej willi ukazano natomiast malutką część, w której rozgrywa się program. Mimo to i tak można zaobserwować, że śpiewaczka gustuje w wytwornych meblach i różnego rodzaju dodatkach, począwszy od wazonów po obrazy. Oczywiście nie mogło zabraknąć kącika muzycznego z pianinem, przy którym Węgorzewska tworzy nowe kompozycje. Przestronny salon jest otwarty na gości i to właśnie tam są oni najczęściej przyjmowani.

Podoba Wam się?

