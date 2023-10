Majówka to czas, gdy wiele gwiazd zawiesza swoje zawodowe obowiązki, by spędzić czas z najbliższymi i skorzystać z chwili oddechu. Błogi spokój i odpoczynek nie czeka jednak w tym roku Dody, która, dowiedział się portal Plotek.pl, ma zamiar pracować. Czy oznacza to dla niej kilka dni rozłąki z ukochanym, Dariuszem Pachutem? Wszystko jasne!

Jak Doda spędzi długi weekend majowy?

W niedzielny poranek Doda odwiedziła warszawskie studio "Dzień Dobry TVN", by udzielić długo wyczekiwanego wywiadu. Choć niektórzy fani artystki mogli być rozczarowani jej zachowawczymi wypowiedziami, teraz Plotek.pl, powołując się na informatora z otoczenia Dody, zdradza plany wokalistki na majówkę - ma być ona pracowita. Czy będzie się to wiązało z rozłąką z ukochanym, Dariuszem Pachutem? Przypomnijmy, że jakiś czas temu Doda i Dariusz Pachut odliczali dni do powrotu mężczyzny z wakacji z dziećmi. Jak będzie tym razem?

- Doda poinformowała organizatorów koncertu, że do Wilna przyjedzie z Dariuszem Pachutem. Poprosiła w jego imieniu o zakwaterowanie go z nią w hotelu i wejściówkę na show. Nie było z tym żadnego problemu - cytuje Plotek.pl informatora związanego z TVP.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Rzeczywiście, w Wilnie podczas tegorocznej majówki planowany jest specjalny koncert "Polska w sercu", związany z celebrowaniem polskości, a także Dnia Polonii i Polaków za granicą. Wydarzenie transmitowane przez TVP 1 i TVP Wilno odbędzie się 2 maja o 18:00, a w gronie artystów występujących na koncercie znajdzie się między innymi właśnie Doda, Maryla Rodowicz, Feel czy Blue Cafe.

Instagram @dodaqueen

Jak widać, Doda planuje przyjazd na Litwę wspólnie z ukochanym, Dariuszem Pachutem. Nic dziwnego, że para nie planuje rozdzielać się ani na jeden dzień - w wywiadzie w niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN" wokalistka podkreślała, że czuje się w obecnym związku bardzo spełniona i szczęśliwa.

- Jestem szczęśliwa, jestem spokojna, mam fajny, trwały związek, więc wszystkich tych, którzy są zaniepokojeni, mogę uspokoić, że jest bardzo dobrze - wyznała Doda w "Dzień Dobry TVN".

Instagram @dodaqueen

Niedawno Doda z ukochanym wybrali się na wyjazd z okazji 37. urodzin Dariusza Pachuta. Teraz wygląda na to, że para będzie miała kolejną okazję, by spędzić razem czas poza Polską. Jak myślicie, czy zakochani podzielą się ujęciami ze wspólnego pobytu w Wilnie? A może Dodę tym razem pochłoną raczej obowiązki?

