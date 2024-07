Doda zapłaci 40 tysięcy złotych za show, które przygotowała na Festiwal w Opolu! Według informacji Super Expressu, piosenkarka właśnie taką sumę będzie musiała zapłacić za przygotowaną dla niej scenografię, kostiumy oraz tancerzy, którzy razem z nią wystąpią na scenie. Ciekawe, ile w takim razie wyniosła jej gaża....

Piosenkarka już od kilku dni intensywnie przygotowuje się do niedzielnego koncertu Złote Opole, w którym największe polskie gwiazdy powalczą o Grand Prix Opola 2016. Doda zaprezentuje swój hit "Nie daj się" i będzie to jej wielki powrót na scenę w Opolu. Ostatni raz mogliśmy zobaczyć ją na festiwalu 6 lat temu.

Mam nadzieję, że koncert będzie fantastyczny. Pisałam do niego scenariusz wczoraj i zadałam sobie takie pytanie - co chciałabym przekazać tą piosenką? Kiedy pisałam ten tekst 9 lat temu, to chciałam wesprzeć wszystkich rówieśników, młodzież, żeby nie bali się być sobą, żeby walczyli o siebie. Teraz myślę sobie, że ten tekst jest aktualny, ponieważ różne rzeczy dzieją się w Polsce- Doda zdradziła ostatnio w rozmowie z Party.pl.