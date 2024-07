Doda na Festiwalu w Opolu zrobi wielkie show! Mamy dla Was kilka zdjęć z prób, na których widać, że będzie się działo. Doda wystąpi podczas trzeciego dnia festiwalu w Opolu, w niedzielę 5 czerwca, podczas koncertu Złote Opole, gdzie najwięksi polscy artyści powalczą o Grand Prix Opola 2016. Zaśpiewa utwór "Nie daj się". Co szykuje na ten wieczór?

Mam nadzieję, że koncert będzie fantastyczny. Pisałam do niego scenariusz wczoraj i zadałam sobie takie pytanie - co chciałabym przekazać tą piosenką? Kiedy pisałam ten tekst 9 lat temu, to chciałam wesprzeć wszystkich rówieśników, młodzież, żeby nie bali się być sobą, żeby walczyli o siebie. Teraz myślę sobie, że ten tekst jest aktualny, ponieważ różne rzeczy dzieją się w Polsce. Dostaję mnóstwo maili od kobiet, które proszą mnie, żebym pomogła im wyjść z takiej sytuacji, z tamtej. Widnieję w oczach wyobraźni polskich kobiet, jako osoba, która zawsze spada na cztery łapy. To nie jest tak, że ja tylko tak potrafię, każda kobieta tak potrafi, chciałabym pokazać tą piosenką wielozadaniowość polskich kobiet, że wyróżniamy się na tle innych narodowości, podróżuje po świecie i widzę, że jesteśmy waleczne, kreatywne, niesamowicie zorganizowane, pracowite. Troszkę zainspirowało mnie życie Marii Czubaszek, która odeszła od nas niestety, ale ona żyła tak, że nigdy nie bała się być sobą i na tej scenie będzie pokazane, jak się nie bać być sobą. - mówiła nam Doda jakiś czas temu.