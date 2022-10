Doda zalała się łzami: "Nie mogę w to uwierzyć"

Doda nawet nie próbowała opanować emocji, gdy publikowała to nagranie w sieci. Zobaczcie, co doprowadziło wokalistkę do łez.

Doda popłakała się, publikując wideo na Instagramie. Po tym, co się stało trudno jej było opanować emocje. Postanowiła podzielić się tym, co czuje ze swoimi fanami.

Nie mogę w to uwierzyć...

Długo pracowała na to, co właśnie się wydarzyło i nie kryje wdzięczności w stosunku do swoich fanów. Zobaczcie, o co chodzi.

Doda popłakała się ze szczęścia

Ostatnio w życiu Dody sporo się dzieje. Fani nie tylko mają okazję śledzić jej program "Doda. 12 kroków do miłości", podczas którego randkuje z dwunastoma wybranymi dla niej mężczyznami ale również czekają na jej nową solową płytę, której premiera odbędzie się już 21. października. Pierwszy nakład wyprzedał się już przed premierą, a jej ostatnie single utrzymują się w "topce" list przebojów największych polskich rozgłośni radiowych.

Teraz Doda podzieliła się kolejnym sukcesem. Najnowszy singiel "Melodia ta" otrzymał status Złotej Płyty, a robiąca wrażenie nagroda trafiła już do rąk Dody. Wokalistka pozując ze Złotą Płytą dla "Melodii Tej" nie potrafiła ukryć wzruszenia, a na jej twarzy pojawiły się łzy:

- Nie mogę w to uwierzyć, no nie... Dziękuję Wam...

Niedawno w "Doda. 12 kroków do miłości" fani mogli zobaczyć, jak Doda pracuje nad materiałem na płytę, skupiając się właśnie na tej piosence.

Doda nie mogła wymarzyć sobie lepszej niespodzianki jeszcze przed premierą płyty. Fani nie szczędzą jej miłych słów w sieci i gratulują kolejnego sukcesu:

- Coś czuję że z tą nową płytą na którą tak wiele osób czeka, będzie więcej złotych płyt i nie tylko złotych 😎 tego życzę 🍀❤️

- Rewelacja❤️ cieszymy się razem z Tobą😍

- Gratuluję!🔥 jesteś niesamowita i jesteś wzorem do naśladowania! Tyle lat na scenie! To co zrobiłaś teraz jest nad podziw! Nowe piosenki są świetne i trendy!

P.S 12 kroków do miłości też jest mistrzowskie! I love you 😀❤️❤️❤️❤️

- Czadowo 👏uwielbiam ten kawałek, odrazu chcę się tańczyć i jakaś fajna energia biję od niego❤️🙌

Jesteście ciekawi nowego wydawnictwa Dody, który pierwsze sukcesy odnosi jeszcze przed oficjalną premierą?

