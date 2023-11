14 kwietnia tego roku Doda niespodziewanie wyszła za mąż za Emila Stępnia, który do tej pory był uważany za jej przyjaciela. Para wzięła cichy ślub w Hiszpanii w gronie rodziny i przyjaciół, a z dala od medialnego szumu. NIe da się ukryć, że informacja o ślubie artystki wywołała niemałe zaskoczenie!

Kochani, z radosnym sercem informuję Was jako pierwsza: wyszłam za mąż. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że osoba, której oddałam serce i zaufałam w tej życiowej decyzji, to jednocześnie moj ukochany i przyjaciel. Ta mieszanka stała się możliwa dzięki temu, że rosła w sile z dala od mediów... Ale teraz już mogę wykrzyczeć to całą piersią!!!! KOCHAM GO! - napisała Doda.