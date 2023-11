Reklama

Doda w roli niani! Bardzo wzruszające wideo pojawiło się na Instagramie wokalistki, która pokazała, jak zajmuje się dziećmi swojej przyjaciółki, Anety. Gwiazda ze względu na żałobę nie pojechała na koncert ukochanego zespołu Guns'N'Roses - w międzyczasie zajęła się więc zabawą z najmłodszymi. Fani są zgodni: Doda byłaby idealną matką!

Na razie jednak gwiazda nie myśli o dzieciach. Choć w kwietniu wyszła za mąż, a zaraz później ogłosiła, że chce zrobić sobie przerwę od show-biznesu, nie chodzi o ciążę. Kilka miesięcy temu w programie Hanny Lis tłumaczyła, dlaczego nie chce być mamą:

Po pierwsze dlatego, że moje doświadczenie z mężczyznami wiąże się z tym, że rozstania są z wielkim hukiem, dochodzę do siebie długo, a potem jeszcze książki są na mój temat pisane przez byłego męża czy narzeczonego, to jest słabe. Nie chciałabym żeby moje dzieci czytały, co tatuś napisał. Po drugie - musiałabym wyprowadzić się z Polski. Nie chciałabym tu ich wychowywać, nie zrobiłabym im tego. Mi się serce łamie jak ktokolwiek obraża moją matkę, która nie jest osobą publiczną, która mieszka w Ciechanowie, która nie jest niczemu winna, że ma córkę Dodę. Jakbym miała swoje dzieci, to musiałabym wszystkich zadrapać. Stara, ja bym z sądu nie wyszła nigdy. Po trzecie moim zdaniem mój charakter na to nie pozwala. Nie podchodzę jak do projektu, tylko jestem bardzo odpowiedzialną osobą i jakbym już się podjęła tego wyzwania, to jest to angaż na całe życie, i 24 godziny. Nie wytrzymałbym nerwowo, nie umiałabym zatrudnić nianiek, nie umiałabym przestrzeni dać tym dzieciom: a spoko, wróć o 12. Ja bym czekała pod tą prywatką. Dużo rzeczy widziałam, za dużo się naoglądałam. - mówiła Doda.

To nie oznacza jednak, że nie lubi dzieci! Najnowszy filmik świadczy o tym, że jest zupełnie na odwrót. Doda ma do nich świetne podejście, a piosenka Harry'ego Stylesa "Sign of the time" w jej wykonaniu oczarowała malucha! Musicie to zobaczyć ;)

Doda na razie nie chce mieć dzieci. Ale może coś się zmieniło?