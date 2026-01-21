Doda pojawiła się na Komisji Nadzwyczajnej Sejmu 20 stycznia 2026 roku, aktywnie biorąc udział w rozmowach na temat praw zwierząt i ich dobrobytu. Wokalistka szczególną uwagę zwróciła na skandaliczne traktowanie psów w polskich schroniskach oraz nawiązała do antyfajerwerkowej ustawy, której dotyczyły obrady. Reakcja części obecnych w Sejmie zbulwersowała wokalistkę.

Wyśmiali Dodę w Sejmie. Gwiazda zareagowała natychmiastowo

Doda wzięła czynny udział w Komisji Nadzwyczajnej Sejmu, w której omawiano wprowadzenie ustawy mającej ograniczyć lub zakazać używania pirotechniki ze względu na dobrobyt zwierząt oraz bezpieczeństwo publiczne. Mimo zatrważających sytuacji przytaczanych przez przemawiających, dotyczących między innymi dramatycznej sytuacji zwierząt w polskich schroniskach, nie wszyscy obecni w Sejmie zachowali należytą powagę.

Kiedy głos przekazano Dodzie, nie cofnęła się przed dosadnym skomentowaniem siedzących za nią uczestników obrad, którzy na poruszane w sejmowej sali tematy reagowali śmiechem.

Jestem w szoku, ponieważ widząc ten stół za mną, widziałam głupie uśmiechy, widziałam szydercze miny i śmianie się w momencie, kiedy mówiliśmy o śmierci zwierząt. (...) Jak to jest możliwe? Rozumiem, że pieniądze to jest wszystko i że walczycie o każdą złotówkę, ale apeluję o trochę szacunku dla tego stołu, który stara się walczyć o kogoś innego. Nawet udawajcie. Po prostu się nie śmiejcie się, bo to świadczy o zaburzeniach psychicznych. I nie naszych, tylko waszych. Nie śmiejcie się w twarz, kiedy mówimy o śmierci zwierząt. powiedziała Doda

Wokalistka od razu dodała, że dysponuje nagraniem śmiejących się w Sejmie kobiet, które zresztą udostępniła na swoim Instagramie z wymownym podpisem.

Producenci fajerwerków świetnie się bawią jak mówimy o śmierci zwierząt oraz panice chorych dzieci. Super śmieszne kobietki. dodała Doda

Doda wyjawiła prawdę o skandalicznych sytuacjach w schroniskach

Podczas przemowy Doda nawiązała do swojej głośnej akcji pomocy zwierzętom w schroniskach oraz ujawniła prawdę o placówkach, które zarabiają na krzywdzie niewinnych zwierząt. Publicznie ogłosiła przerażające wieści również zgromadzonym podczas Komisji Nadzwyczajnej Sejmu.

Nie sądziłam, że katowanie zwierząt w Polsce to jest tak dochodowy biznes. pod płaszczykiem schronisk czy stowarzyszeń kryje się piekło bezbronnych czworonogów, które widziałam na własne oczy. A państwo nie interesując się tym, przyzwalamy na to. I nie sądziłam, że wpłacając datki na różne stowarzyszenia czy schroniska, sponsoruję wakacje tych kierowników czy jacuzzi czy jakieś ich dobra. a psy umierają wtedy w męczarniach. i nie sądziłam, że co trzecie schronisko jest prywatne, prowadzone przez przedsiębiorców, którzy pieniądze od gminy nie przeznaczają na dobro zwierzą tylko dla siebie. apelowała Doda

