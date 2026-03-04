O Dodzie jest w ostatnim czasie wyjątkowo głośno - nie tylko za sprawą serialu dokumentalnego inspirowanego jej życiem, lecz także w związku z jej zaangażowaniem w walkę z patoschroniskami. W tych działaniach mocno wspiera ją Łukasz Litewka. Czy poza wspólną misją łączy ich również coś więcej?

Doda od lat podbija polski show-biznes

Doda od ponad dwóch dekad należy do najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych postaci polskiej sceny muzycznej. Karierę zaczynała w zespole Virgin, a później z powodzeniem rozwijała solową działalność, wydając hity, które wielokrotnie pokrywały się złotem i platyną. Słynie nie tylko z mocnego głosu i scenicznej charyzmy, ale też z bezkompromisowości oraz odwagi w wyrażaniu własnych opinii.

W ostatnim czasie o Dodzie znów zrobiło się wyjątkowo głośno - zarówno za sprawą serialu dokumentalnego pokazującego kulisy jej życia i kariery, jak i zaangażowania w walkę z tzw. patoschroniskami. Artystka aktywnie nagłaśnia problem złych warunków, w jakich przetrzymywane są zwierzęta, apelując o zmiany i większą kontrolę takich miejsc.

Co łączy Dodę z posłem Litewką?

Doda była gościnią najnowszego odcinka "Galaktyki Plotek". W szczerej rozmowie nie zabrakło wątku jej działalności społecznej, a także relacji z Łukaszem Litewką, który aktywnie wspiera ją w walce z patoschroniskami. Temat ich współpracy od pewnego czasu budzi spore zainteresowanie i rodzi pytania o to, czy łączy ich coś więcej niż wspólna sprawa. Artystka postanowiła rozwiać wszelkie spekulacje.

Ja nie mogłabym być z politykiem. To powiedziałam mu na początku znajomości: Ja ciebie traktuję jako kolegę i nigdy nie będę cię traktować jako polityka. Bo jeżeli zacznę, to nie będę mogła powiedzieć ci szczerze, co myślę zaznaczyła.

Wokalistka nie szczędziła mu komplementów i z wyraźną sympatią mówiła o ich porozumieniu. Podkreśliła, że świetnie się rozumieją i nadają na tych samych falach.

Jest bystry, ma dużą inteligencję emocjonalną. (...) Wystarczy, że na niego spojrzę, a on od razu wie, o co chodzi.. Od razu umiera ze śmiechu. Nie wiem, jak on to czyta, ale jest inteligentną osobą kontynuowała.

