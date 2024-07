Doda pochwaliła się zaproszeniem na oficjalną premierę filmu "Smoleńsk" i wywołała spore zamieszanie na Instagramie. Okazuje się bowiem, że nie wszyscy fani gwiazdy są zachwyceni głośną produkcją o tragedii smoleńskiej. Internauci krytykowali Dodę za promowanie kontrowersyjnego filmu i sugerowali, że piosenkarka może stracić swoich fanów.

nie mow, ze sie wybierasz... Tracisz fanów.. uważam Cię za inteligentną kobietę i mam nadzieję, że nie wierzysz w tą całą śmieszną teorię jakoby był to zamach.

Krytyczne uwagi internautów skomentowała sama Doda. Artystka przyznała, że zamierza oglądać takie filmy, jakie będzie chciała. Gwiazda stwierdziła także, że ci którzy krytykują ją za to, na jakie filmy wybiera się do kina, nie są jej prawdziwymi fanami.

bede chodzić na co mam ochotę i komedia jest to ze nie potraficie uszanować innych niż waszych wyborów- napisała Doda. Bushahaha to nie fani jak ich stracę bo pojde na film,na który oni sie nie wybierają.