W ubiegłym roku Doda wyruszyła w wielką trasę koncertową Fly High Tour. Koncerty, które zagrała cieszyły się tak dużą popularnością, że gwiazda zdecydowała się zarejestrować jeden z nich na DVD. Była to pierwsza tak duża i zrealizowana z rozmachem trasa polskiego artysty w ostatnich latach. Artystka zdecydowała się na uroczystą premierę krążka w gronie fanów i najbliższej rodziny. Przypomnijmy: Doda na premierze swojego DVD. Kto jej towarzyszył?

W minioną sobotę, Doda ponownie wyruszyła w trasę, decydując się na kilka zmian - począwszy od kostiumów, na wizualizacji skończywszy. Również repertuar uległ zmianie. Wokalistka zaśpiewała wielki przebój Avril Lavigne "I'm With You". Show przyciągnęło ponad 20 tysięcy osób, co jest absolutnym rekordem.

Powyżej wideo z nagrania. Jak Doda poradziła sobie z utworem Avril?

