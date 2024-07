Wczoraj w warszawskim kinie "Luna" odbyła się wielka premiera pierwszego koncertowego DVD w karierze Dody. Wokalistka długo pracowała nad wydawnictwem, a sama projekcja obfitowała w wiele atrakcji. Artystka jak zwykle postawiła na show. Przypomnijmy: Doda nie zawiodła! Dwie kreacje i spektakularne wejście na premierze DVD

Doda była niezwykle podekscytowana całym wydarzeniem, a w trakcie projekcji nawet się popłakała - podczas utworu "Dziękuję", który dedykowany jest jej fanom. Nie zabrakło oczywiście czasu na wspólne zdjęcia, autografy i wymiany wrażeń, a werdykt mógł być tylko jeden - wokalistka stanęła na wysokości zadania i dostarczyła produkt na najwyższym poziomie. Sama Doda nie ukrywa, że taki wieczór spędzony z fanami to dla niej wyjątkowe wspomnienie.

Zawsze jest wzruszenie, ponadto moi fani są bardzo emocjonalni i zawsze wiedzą, jak mnie złamać psychicznie. Naprawdę to był fantastyczny wieczór, dla artysty to super chwila. Będzie kolejne tournee, na pewno będzie to, które jest na DVD, ale wzbogacone o dodatkowe elementy. Ludzie, którzy je kupią będą chcieli jeszcze raz to obejrzeć albo zrobić to po raz pierwszy - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Doda.