Doda w 2013 roku wyruszyła w trasę koncertową "Fly High Tour". Zagrała kilkadziesiąt koncertów w całym kraju, na których bawiło się tysiące ludzi. Fanom artystki na tyle się one spodobały, że postanowiła zarejestrować jeden z nich i wydać pierwsze swoje DVD. Uroczysta premiera w jednym z warszawskich kin okazała się wielkim sukcesem. Przypomnijmy: Byliśmy tam z kamerą! Tak wyglądała premiera DVD Dody

Wczoraj Doda ponownie ruszyła w Polskę z koncertami. Pierwszy zagrała w Tarnobrzegu. Wokalistka dokonała wielu zmian na scenie - nowe, jeszcze seksowniejsze kostiumy, efektowne wizualizacje, ciekawa choreografia. Dorota postanowiła rozjaśnić też trochę włosy, za co odpowiada znany fryzjer gwiazd - Kajetan Góra. Piosenkarka zaskoczyła również wszystkich wykonaniem hitu Avril Lavigne - "I'm with you", który być może na stałe wejdzie do tracklisty. Wielkie show przyciągnęło wczoraj ponad 26 tysięcy osób! Tym samym pobiła zeszłoroczny rekord frekwencji. Zapowiedziała także premierę nowego singla, którego premiera odbędzie się w wakacje.

