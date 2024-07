Doda szykuje się właśnie do wydania pierwszego koncertowego DVD, ale póki co w mediach jest tylko jeden temat - bójka wokalistki z Agnieszką Szulim. Piszą i mówią o tym dosłownie wszyscy, a do sytuacji nawiązują nawet flagowe gwiazdy TVN, takie jak choćby Magda Mołek, która zazwyczaj trzyma się z dala od plotek i show-biznesu. Przypomnijmy: Mołek żartuje z bójki Szulim i Dody na konferencji. Zobacz wideo

W związku z całą aferą największe tabloidy znów wzięły karierę Dody pod lupę i codziennie serwują nam nowe doniesienia. Dziś "Fakt" informuje, że Doda najprawdopodobniej straciła kontrakt z Media Expert. Gwiazda wystąpiła w dwóch spotach reklamowych, które cieszyły się olbrzymią rotacją w telewizji. Powód? Dziennik twierdzi, że wszystko spowodowane jest złym PR-em wokół wokalistki w związku z awanturą z Szulim. Informacji tej nie chciał potwierdzić rzecznik prasowy Media Expert, z kolei przedstawiciel samej Dody zdecydowanie zaprzecza doniesieniom "Faktu".

Każdy rozsądny człowiek nie będzie się ustosunkowywał do sytuacji, w której go nie było, i ulegał presji otoczenia Agnieszki Szulim. Zatem plotki, prowokacje i kłamstwa Agnieszki Szulim nie wpłyną na żaden kontrakt Dody - skomentował Piotr Wróbel w rozmowie z gazetą.

Mimo zaprzeczeń, "Fakt" upiera się, że koncern poinformuje o rozwiązaniu umowy dopiero w marcu.

