Doda po raz kolejny pokazała klasę. Po świetnej kreacji, którą wybrała na ślub Luberta (zobacz: Doda cała w czerni ) na weselu pokazała się w zupełnie innej, lecz nie gorszej odsłonie. Miała na sobie krótką sukienkę z baskinką w kolorze morelowym. Dodała do niej błyszczące Louboutiny ozdobione kolcami i naćwiekowane różowe puzderko.

Gwiazda zwieńczyła stylizację dużą porcją biżuterii: masywnym naszyjnikiem z dużymi perłami, złotym kastetem i bransoletkowym zegarkiem. Do tego zdecydowała się na złoty, biżuteryjny zausznik. Jej rockowy look idealnie współgrał z włosami zaczesanymi do tyłu i mocnym makijażem oczu. To kolejna udana stylizacja Dody.



Poniżej w naszych galeriach znajdziecie zdjęcia Dody z wesela Luberta oraz przegląd baskinek z polskich sklepów: