Choć nowy serial dokumentalny „Doda. Dream Show” jeszcze nie trafił na ekrany, już teraz wzbudza ogromne emocje. Część fanów nie wierzy w szczere intencje wokalistki, która w ostatnim czasie zaangażowała się w pomoc schroniskom. Padają oskarżenia o przemyślany zabieg promocyjny.

Internauci nie mają złudzeń: „To wszystko pod publiczkę”

Na krótko przed premierą dokumentu Doda zaangażowała się w pomoc zwierzętom przebywającym w schroniskach. Szczególnie nagłośniła sytuację placówek w Sobolewie i Bytomiu, gdzie – jak twierdziła – dochodziło do zaniedbań i nieprawidłowości. Internauci szybko powiązali te działania z planowaną emisją serialu, sugerując, że są one elementem strategii marketingowej.

Fala komentarzy w mediach społecznościowych nie pozostawia wątpliwości. Wielu internautów jest przekonanych, że nagłe zainteresowanie Dody losem zwierząt ma na celu „ocieplanie wizerunku” przed premierą dokumentu. Pojawiają się komentarze takie jak: „Już wiadomo, czemu wzięła się za schroniska w Sobolewie czy Bytomiu. Ocieplenie wizerunku przed premierą swojego dokumenciku” czy

„Wzięła się za schroniska tuż przed premierą filmu o sobie i po filmach obnażających jej kłamstwa i agresję. Przypadek? To jest wręcz cringowe i bardzo w typie Dody”.

Doda odpowiada na zarzuty dotyczące „wybielania się”

Doda postanowiła odnieść się do krytycznych komentarzy, które w ostatnich dniach pojawiły się w sieci. Na InstaStories opublikowała post sięgający 2005 roku, przypominając, że już wtedy brała udział w akcjach charytatywnych i angażowała się w pomoc potrzebującym.

Czyli zgodnie z tą listą już powinnam być tak wybielona jak córka młynarza. Wasz hejt mnie w ogóle nie zniechęca, dajecie mi tylko motywacji, bo wtedy wiem, że psy NIE mogą na was liczyć. Dobranoc kochanieńcy - napisała Dorota Rabczewska.

Doda. Dream Show - kiedy premiera dokumentu?

Premiera serialu dokumentalnego „Doda. Dream Show”, wyreżyserowanego przez Michała Majaka, zaplanowana jest na drugą połowę lutego na jednej z platform streamingowych. Produkcja ma pokazać nieznane dotąd oblicze Doroty „Dody” Rabczewskiej. Artystka, urodzona w 1984 roku w Ciechanowie, rozpoczęła karierę w zespole Virgin, a od 2007 roku działa solowo. W dokumencie pojawią się nie tylko kulisy jej życia zawodowego, ale również fragmenty prywatnego dziennika oraz wypowiedzi osób ze świata show-biznesu