Doda o tym, czy ktoś czeka na nią w domu i gotowaniu:

A ktoś musi na mnie czekać w domu? To zależy od tego, w kim aktualnie jestem zakochana. A jak wracam do domu, dużo gotuję. Uwielbiam to. I nie wiedziałam, że jestem w tym taka dobra. Dla kogo teraz gotuję? Jeśli mam powiedzieć prawdę, to dla wszystkich moich przyjaciół, którzy mnie w tej kwestii wykorzystują. (śmiech) Trochę rzadziej gotuję dla swojego chłopaka, bo uważam, że facet czasami powinien się wykazać.