Doda to zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd w polskim show-biznesie. Artystka nie zamyka się jedynie na muzykę, ale spełnia się też w roli producentki filmowej i niebawem do kin trafi jej pierwszy film "Dziewczyny z Dubaju". Ostatnio piosenkarka zdecydowała się jako pierwsza gwiazda na świecie sprzedać swoje ciało jako tokeny NFT. Na każdym z nich zapisany jest skan 3D ciała gwiazdy. O tym wydarzeniu pisały media na całym świecie, a pierwszy drop sprzedał się w 30 sekund. Jak widać, Doda nie przestaje zaskakiwać i idzie z duchem czasu, odważnie podchodząc do nowych technologii. Niedawno na ulicach Warszawy przyłapali ją paparazzi. Doda nie uciekała od obiektywów i z radością zapozowała do zdjęć. Zobaczcie tylko jej kreację! Piosenkarka zdecydowanie wciąż czuje lato. Wiemy, gdzie dostaniecie jej kreację!

