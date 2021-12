Sylwester w Polsacie 2021/2022: Doda, Beata Kozidrak i Viki Gabor największymi gwiazdami! Kto jeszcze?

Sylwester 2020/2021 - co oglądać w telewizji? Czy będą koncerty sylwestrowe? Sylwester 2020 - co w telewizji, czy będą koncerty?

Od lat, w ostatnią noc roku, największe stacje telewizyjne, TVN, TVP oraz Polsat, na swoich kanałach transmitowały wielkie koncerty sylwestrowe z udziałem czołowych polskich gwiazd. Jak sytuacja będzie wyglądać w tym roku, skoro koronawirus, a w związku z nim obostrzenia, nie odpuszczają? Jak podają wirtualnemedia.pl stacje są w trakcie podejmowania decyzji, co pokazać w Sylwestra, którego tak wielu Polaków spędza w domu (najpewniej w tym roku ta liczba będzie jeszcze wyższa). Konkretną decyzję podjął już TVN. Sylwester 2020/2021 w TVN - co w koncertem? Rok temu podczas koncertu TVN w Warszawie wystąpili m.in. Beata Kozidrak, Sylwia Grzeszczak, Perfect, Pectus, Edyta Górniak czy Grzegorz Hyży. W tym roku stacja zdecydowała, że w sylwestrową noc pokaże hitowe filmy. Jak podają wirtualnemedia.pl będą to: „Nigdy w życiu!”, „Pieniądze to nie wszystko”, „American Pie II” oraz „Świadek koronny”. Sylwester 2020/2021 w TVP - co z koncertem? Nie jest znana decyzja Telewizji Publicznej w sprawie koncertu. Jeszcze kilka tygodni temu plotkowano, że Sylwester może odbyć się na Stadionie Narodowym - dziś znajduje się tam tymczasowy szpital. Rok temu podczas koncertu w Zakopanem na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Natalia Oreiro, Golec Orkiestra czy Viki Gabor. Sylwester 2020/2021 w Polsat - co z koncertem? Decyzję podejmuje jeszcze stacja Polsat. Jeśli chodzi o Sylwestra, sytuacja związana z epidemią dzisiaj nie napawa optymizmem w zakresie imprez masowych. Czy będzie jakaś inna formuła niż koncert z udziałem publiczności? Zastanawiamy się nad tym, pracujemy, nie podjęliśmy jeszcze finalnej decyzji – zmówi portalowi wirtualnemedia.pl Stanisław Janowski, prezes Polsatu. Rok temu dla Polsatu zagrali m.in. Cleo, Michał Szpak, Sławomir,...