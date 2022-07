Doda szczerze o swoim trzecim mężu! "Będę miała pewność, bezpieczeństwo i święty spokój"

Dorota Szelągowska w programie Kuby Wojewódzkiego odniosła się do informacji o rozwodzie z trzecim mężem. Prowadząca "Totalne remonty Szelągowskiej" zaskoczyła szczerym wyznaniem o swoim prywatnym życiu! Kuba Wojewódzki zapytał ją m.in. o to, czy z aktualnym partnerem również planuje rozwód. Jak zareagowała Szelągowska? Dorota Szelągowska zaskakująco o trzecim rozwodzie Dokładnie rok temu, we wrześniu 2020 roku, w mediach pojawiła się informacja, że Dorota Szelągowska rozstała się z trzecim mężem. "Super Express" donosił wówczas, że jedna z największych gwiazd TVN zakończyła związek z ojcem swojej córeczki Wandy i złożyła wniosek rozwodowy. Wiosną br. Dorota Szelągowska odniosła się do medialnych doniesień. Powiem to ten jeden raz. Nie żyję z moim mężem od ponad półtora roku. Media dowiedziały się bardzo późno. Rozstaliśmy się dawno, pandemię przechodziłam w samotności - wyznała w wywiadzie dla Pani w kwietniu br. Jak informował "Super Express", rozwód Doroty Szelągowskiej i jej trzeciego męża odbył się 29 lipca. Teraz gwiazda TVN w programie Kuby Wojewódzkiego wyznała, jak przeżyła trzeci rozwód. Rozwód to porażka. Ale celebrowałam bardziej mój ostatni rozwód niż ostatni ślub. Cieszyłam się, bo to było zamknięcie pewnego etapu w moim życiu - wyznała w rozmowie z Kubą Wojewódzkim. Zobacz także: Dorota Szelągowska już po rozwodzie. Skomentowała rozstanie z mężem Jakiś czas temu media zaczęły informować, że w życiu Doroty Szalągowskiej pojawił się nowy mężczyzna. Prowadząca "Totalne remonty Szelągowskiej" do tej pory nie komentowała tych doniesień, ale teraz również Kuba Wojewódzki zapytał o jej aktualnego...