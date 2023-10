Jakiś czas temu o tym, że Doda sprzedała ciało w 3D w 30 sekund napisały media na całym świecie. Gwiazda jako pierwsza na świecie zaczęła sprzedawać części swojego ciała w formie wirtualnych tokenów NFT. Każdy, kto kupił jeden z dropów (części), nabył niezbywalne prawo posiadania skanu 3D jej części ciała: stóp, pośladków, palców czy nawet ucha. Posiadacze skanu mają również dostawać prezenty w postaci m.in. biletów na jej koncert, czy status bliskiego przyjaciela Dody na Instagramie. Ciężko to zrozumieć?

Nie martwcie się, nie jesteście sami. Co ciekawe, sama Doda również jeszcze uczy się wszystkiego, co związane z NFT i światem wirtualnym. Podczas rozmowy z Party.pl gwiazda otwarcie mówi:

To tak by wziąć kogoś sprzed 100 lat, ściągnąć z konia i zacząć tłumaczyć mu co to jest internet - mówi otwarcie Doda.