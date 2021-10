A jednak! Doda wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! 

Przygoda Rafała Szatana w " Tańcu z Gwiazdami " zakończyła się dość szybko. Muzyk odpadł już w drugim odcinku jubileuszowej edycji, jednak w finale programu zobaczymy go ponownie! Rafał nie tylko będzie dopingował swoją żonę, która w piątek, 22 listopada powalczy o główną wygraną. 31-latek ma też dla swojej ukochanej wyjątkowy prezent. Jesteśmy pewni, że przypadnie jej do gustu. Rafał Szatan ma niespodziankę dla żony Przed nami wielki finał "Tańca z Gwiazdami". W najbliższy piątek, o godz. 20:05 Basia Kurdej-Szatan i Damian Kordas powalczą o kryształową kulę. Poziom par jest bardzo zbliżony do siebie, więc do końca nie wiadomo, kto ma większe szanse na pierwsze miejsce. O zwycięstwie zadecydują nie jurorzy, a fani. Wysyłając smsy lub głosując internetowo na swojego faworyta. Zobacz także: W tym tygodniu finał "Tańca z Gwiazdami"! Powstanie kolejna edycja? Basia Kurdej-Szatan może liczyć nie tylko na wsparcie Michała Szpaka , ale i swojego męża, Rafała Szatana. Muzyk przygotował dla niej piękną niespodziankę na finał. Podczas jednego z występów Basi, zaśpiewa do jej tańca utwór "Kto nie kochał", Piotra Cugowskiego. Wiadomo, że będzie to rumba, którą aktorka zaprezentowała w 6. odcinku show, jednak teraz chce powtórzyć ten taniec. Rafał Szatan może pochwalić się pięknym głosem, więc jesteśmy pewni, że piosenka w jego wykonaniu wszystkim wpadnie w ucho. Aktor i muzyk przez pięć lat był wokalistą zespołu RH+. Na parkiet "Tańca z Gwiazdami" powrócą również Reni Jusis, Akop Szostak, Ola Kot, Monika Miller, Adam Małczyk, Joanna "Ruda" Lazer, Magda Bereda i Sandra Kubicka. Uczestnicy zatańczą do piosenki, którą zaśpiewa Anna Karwan. Z pewnością będą to piękne występy!...