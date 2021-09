Kolejne rozstanie w życiu Dody! "Jedni powiedzą za krótko..."

Niedługo premiera filmu „Dziewczyny z Dubaju”, którego współproducentką jest Dorota Rabczewska. To historia młodej Polki, która zostaje ekskluzywną damą do towarzystwa, a potem na zaproszenie arabskich szejków werbuje do pracy polskie miss, aktorki i modelki. Film jest wspólnym dziełem Dody i jej męża Emila Stępnia, z którym gwiazda się rozwodzi. Czy Doda zamierza jeszcze pracować z Emilem? Zobacz także: Doda straciła 150 tysięcy euro w 10 sekund. Jak tego dokonała? Pokazała nagranie Czy po rozwodzie Doda zamierza kontynuować współpracę z Emilem Stępniem? Wiadomość o rozwodzie Dody i Emila Stępnia wstrząsnęła fanami piosenkarki. Małżeństwo po trzech latach podjęło decyzję o rozstaniu. [...] musicie zrozumieć, że decyzję o rozstaniu podjęłam w tamtym roku po to, by móc przez ten czas nie na oczach mediów przeżyć to w spokoju, poukładać sobie w głowie i być gotowa na nowy rozdział, który teraz zapowiedziałam - pisała Doda. Choć partnerzy już od kilku miesięcy nie żyje ze sobą, nadal łączą ich sprawy zawodowe, w tym kontrowersyjny film "Dziewczyny z Dubaju", którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Czy głośna produkcja, okrzyknięta jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów 2021 roku, będzie ostatnim wspólnym projektem Dody i jej byłego ukochanego - Emila Stępnia ? Artystka zdradziła nam prawdę. W związku z sytuacją prywatną, jak również kwestiami zawodowymi, które były dla mnie zaskoczeniem w ostatnim czasie, postanowiłam po premierze odłączyć się biznesowo od męża i skupić się na muzyce , którą porzuciłam na ponad rok. Ekipa, z którą pracowałam przy filmie, namawia mnie jednak, bym zrobiła kolejny, więc w przyszłości może znowu dam się namówić,...