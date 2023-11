Doda od trzech laty waży tyle samo - 53 kilogramy. Jak udaje jej się zachować stałą wagę? Czy dba o dietę? Okazuje się, że artystka, która zachwyca smukłą figurą, jest przeciwniczką diet! W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Wprost" zdradza swoje tajniki dbania o ciało. Spróbujecie?

Doda o dietach: Nie jest sztuką schudnąć w dwa tygodnie 10 kilogramów, a potem przytyć dwa razy więcej

Doda od zawsze zdrowo się odżywia, sporo się rusza, nie pija alkoholu, ograniczyła mięso do minimum. Jej doskonałe ciało to również zasługa genów, ale i tego, że jako nastolatka zawodowo uprawiała sport (a dokładnie lekkoatletykę). Dziś to wszystko procentuje na jej korzyść. Gwiazda zastrzega, że nie stosuje diety, a uważnie słucha potrzeb swojego ciała:

Radzę całkowite i natychmiastowe zaprzestanie stosowania jakiejkolwiek diety. Nie jest sztuką schudnąć w dwa tygodnie 10 kilogramów, a potem przytyć dwa razy więcej. Każdy powinien znaleźć sposób na siebie, posłuchać organizmu, skupić się na tym, co mu służy. Radykalna dieta nie jest rozwiązaniem, lepsza jest dobra codzienna praktyka. Pomyślmy o sobie jak o skomplikowanej maszynie – wszystkie trybiki muszą działać bez zarzutu, inaczej maszyna się zatnie. A więc myślmy o mięśniach, o sercu, wątrobie i trzustce. Jaką ciężką pracę muszą wykonać codziennie te organy. A my przecież możemy im tę pracę ułatwić. Nasz organizm wszystko daje nam na kredyt. I przyjdzie dzień, kiedy zapuka do drzwi i zgłosi się po swoje. To od nas zależy, jak się na starość z nim rozliczymy - mówi gwiazda w rozmowie z magazynem "Wprost".

Patrząc na najnowsze zdjęcia Dody, trudno jej nie przyznać racji. Wokalistka przekonuje, że żyje najzdrowiej wśród polskich gwiazd:

Zaryzykuję stwierdzenie, że żyję najzdrowiej spośród większości gwiazd sceny muzycznej i showbiznesu. Wychowałam się w rodzinie sportowca, mój tata jest olimpijczykiem, trenowałam wyczynowo lekkoatletykę. Nasiąkłam dobrymi nawykami. - tłumaczy gwiazda.

Zobaczcie sami! A Wy stosujecie jakąś dietę?

Doda w kostiumie kąpielowym.