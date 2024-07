Doda kilka miesięcy temu otworzyła swój sklep internetowy (zobacz), w którym fani mogą kupić m.in. plany lekcji, długopisy, podkladki pod kubek i płyty z jej wizerunkiem. Teraz gwiazda zdecydowała się powiększyć asortyment o nowe rzeczy. W końcu kto jak kto, ale Doda wie jak rozpieszczać swoich wielbicieli.

Na oficjalnym Facebooku Doda wczoraj zapowiedziała, że wkrótce do sprzedaży trafi ekskluzywna kolekcja ubrań z teledysku "Fuck It". Będzie to nielada gratka dla fanów, bo wszystkie modele będą dostępne w limitowanej ilości 10 sztuk! Wśród wybranych modeli będziecie mogli zakupić m.in. bluzy z hasłami "Serial Killer" czy "Too Much Love Will Kill You". Ubrania zostały zaprojektowane przez samą Dodę we współpracy z Dirty Fingers Style.

Sądząc po popularności teledysku, który w ciągu doby wyświetlono ponad milion razy (!), można spodziewać się krótkiej obecności ubrań w sklepie.

Aktualizacja: Ubrania już są dostępne w sprzedaży. Ceny wahają się pomiędzy 110 - 500 złotych.

Zdjęcia z backstage'u sesji zdjęciowej do "Fuck It Collection" i wybrane modele: