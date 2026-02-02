Już 10 lutego 2026 roku w Warsaw Presidential Hotel (dawny Marriott) przy Alejach Jerozolimskich 65/79 w Warszawie odbędzie się charytatywna aukcja dzieł sztuki pod hasłem „Łapy i pędzle”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19:30, a jego celem jest zebranie środków na rzecz bezdomnych zwierząt. Dochód z licytacji zostanie w całości przekazany Fundacji „Szare, bure i łaciate”, która wspiera schroniska dla zwierząt.

Doda i artyści dla zwierząt. Aukcja „Łapy i pędzle” w Warszawie

Inicjatorką aukcji „Łapy i pędzle” jest polska malarka Joanna Sarapata. W działania na rzecz zwierząt aktywnie włączyła się również Dorota Rabczewska (Doda), znana piosenkarka i działaczka społeczna. Obie panie, poruszone losem psów z nieistniejącego już schroniska w Sobolewie, połączyły siły, by zorganizować wydarzenie, które ma realnie poprawić los czworonogów.

W organizację aukcji zaangażował się także dom aukcyjny Art in House, który na swojej stronie prezentuje dzieła wystawione do licytacji. Wśród autorów prac znaleźli się uznani artyści, tacy jak Andrzej Pągowski, Rafał Olbiński, Jacek Malczewski oraz Joanna Sarapata. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają, że do kwot uzyskanych z licytacji nie zostanie doliczona opłata aukcyjna.

Aukcja Dody na rzecz zwierząt. Jak pomóc?

Organizatorzy informują, że pomóc w aukcji "Łapy i pędzle" można na kilka sposobów. Wymieniono:

weź udział w aukcji osobiście

licytuj online na portalu Art in House (link w bio)

dołącz przez OneBid

udostępnij informację na swoich profilach społecznościowych

Na co zostaną przeznaczone środki z licytacji?

Zebrane podczas aukcji „Łapy i pędzle” fundusze zostaną przeznaczone na rzeczową pomoc dla zwierząt, które ucierpiały w wyniku fatalnych warunków bytowych. Jak czytamy na plakacie, pieniądze "trafią na rzecz zwierząt ratowanych przez Dorotę "Dodę" Rabczewską". Jak informują organizatorzy, środki zostaną wydane na zakup ocieplanych bud, karmy, ubrań i akcesoriów, a także leczenie i opiekę weterynaryjną. Fundacja „Szare, bure i łaciate” planuje również wsparcie dla innych placówek, które przyjęły zwierzęta ze zlikwidowanego schroniska. Organizatorzy podkreślają, że 100% wpływów z aukcji trafi bezpośrednio na pomoc dla psów, bez kosztów administracyjnych czy pośredników.

Doda w Sejmie o aukcji dla zwierząt

Podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt w Sejmie Doda zaapelowała o systemowe rozwiązania problemu bezdomności zwierząt w Polsce. Zaznaczyła, że masowe kastracje są skutecznym narzędziem ograniczania populacji bezdomnych psów i kotów. Zapowiedziała aukcję "Łapy i pędzle", dodając:

Myślę, że zbierzemy ok. pół miliona złotych i wyliczyłam, że będzie nas stać na 2,5 tys. zabiegów kastracji, czyli na likwidację przyczyny.

Dodała także, że mając 20 mln zł, można by wykastrować wszystkie bezdomne zwierzęta w kraju. Jej apel był skierowany zarówno do rządu, jak i organizacji pozarządowych, by wspólnie zorganizować finansowanie takich działań.

Zobacz także: