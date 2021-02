Doda spędza 37. urodziny bez męża Emila Stępnia. Co się stało?

Dokładnie dziś Dorota Rabczewska kończy 37 lat! Gwiazda zawsze ten dzień świętowała hucznie, w gronie najbliższych jej osób. Jednak w tym roku urodziny Dody są inne. Z kilku powodów. Po pierwsze świętuje je w Meksyku, gdzie wyjechała ponad trzy tygodnie temu. Po drugie – u jej boku nie ma męża Emila Stępnia. Zamiast ukochanego mężczyzny, Dorocie towarzyszą jej dwie przyjaciółki. Dlaczego? Od kilku miesięcy plotkuje się o kryzysie w małżeństwie Doroty i Emila. Do tej pory Doda nie odniosła się wprost do tych rewelacji, co jeszcze bardziej zaniepokoiło jej fanów. Ostatnie zdjęcie z mężem na Instagramie Rabczewska zamieściła w lipcu zeszłego roku... Od tamtej pory Stępień nie pojawia się też w relacjach gwiazdy. Wielbicieli wokalistki dodatkowo niepokoją także jej wpisy, które regularnie zamieszcza w social mediach. Sugeruje w nich, że ma złamane serce... Czyżby po rozstaniu z mężem? Wśród komentarzy nie brakuje pytań o Emila Stępnia:

Przepraszam, że pytam ale gdzie jest do cholery EMIL? - napisał pod jednym z wakacyjnych zdjęć Doroty jej fan.

Niestety, ten komentarz gwiazda zostawiła bez odpowiedzi. W jednym z wcześniejszych wpisów Rabczewska przyznała, że złamane serce zawsze leczy w samotności, co by tłumaczyło, dlaczego na wakacje do Meksyku zdecydowała się pojechać sama.

(...) Liżę rany w samotności i doskonale potrafiłam ukryć ból. Nie da się złamać już połamanego serca ale pamiętajcie, że moje skrzydła choć odrastały większe to ZAWSZE towarzyszyło temu cierpienie, zwątpienie i mrok. Dziś moje skrzydła dają schronienie innym, ale wciąż nie mi samej. Jestem bardzo wrażliwa, a mój tupet i zbuntowana natura to jedyne co mnie chroni ;) – wyznała Doda.

14 kwietnia 2018 roku w Hiszpanii Dorota wyszła za mąż za Emila Stępnia. Para zdecydowała się wziąć ślub kościelny, a w tym wyjątkowym dniu towarzyszyli im tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele. Ceremonię udało im się utrzymać w ścisłej tajemnicy, podobnie jak cały okres narzeczeństwa. Doda zapewniała, że związek z Emilem – jako pierwszy w jej życiu – nie będzie medialny. Miejmy nadzieję, że to jedyny powód, który tłumaczy brak męża u boku gwiazdy. I że za miesiąc, gdy będą celebrować trzecią rocznice ślubu, pokażą się razem, tym samym uspokajając zaniepokojonych wielbicieli Dody.

Dorota Rabczewska spędza urodziny w Meksyku bez męża, Emila Stępnia. Towarzyszą jej tylko przyjaciółki.

Dorota Rabczewska i Emil Stępień od trzech lat są małżeństwem.