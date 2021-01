Sylwester 2020/2021: Doda w trzech spektakularnych kreacjach! Na jej występ czekali wszyscy. Był ogień! 

Doda wróciła na scenę i narobiła szumu! Można powiedzieć o niej wszystko, ale nikt nie odmówi jej charyzmy, talentu i doskonałej prezencji na scenie! Na ten moment jej fani wyczekiwali niemalże od początku tego roku - to właśnie wtedy wokalistka zdecydowała się na przerwę w karierze muzycznej i poświęciła się produkcji swojego swojego filmu pt. "Dziewczyny w Dubaju". Jednak podczas wyjątkowego sylwestrowego koncertu w Polsacie po prostu nie mogło jej zabraknąć. Doda nie byłaby sobą, gdyby po raz kolejny nie udowodniła, że jest królową sceny. Zobaczcie jej spektakularne kreacje!

Stylizacje Dody podczas Sylwestra z Polsatem 2020/2021

Wszyscy mówią dziś o tym, jak niewinny pomysł Dody stał się najbardziej ikonicznym momentem w 2020 roku. Spotkanie Beaty Kozidrak, Dody i Maryli Rodowicz na scenie to najbardziej wzruszający moment wczorajszego koncertu. Trudno się z tym nie zgodzić, ale równie mocno trudno jest przejść obojętnie obok stylizacji Dody, które zaprezentowała podczas wczorajszych sylwestrowych występów.

Dorota Rabczewska przebierała się aż trzy razy! Autorką dwóch z trzech spektakularnych stylizacji Dody była Patrycja Kujawa. Projektantka wykonała przepiękny świecący tren, który Doda miała na sobie podczas pierwszego występu w Polsacie wczorajszego wieczoru. Sukienka, która ma wmontowane światełka to coś niemożliwego? Nie dla tego duetu. Druga stylizacja była ukryta pod futrem! Kiedy Doda je zrzuciła można było poczuć się jak na wakacjach! Kusa beżowa stylizacja, która sporo odsłaniała to również dzieło Patrycji Kujawy.

Ostatnią ze stylizacji była seledynowo-srebrna mini z wielkimi wstążkami, które spełniały funkcję trenu. Ta kreacja to dzieło młodego projektanta Konrada Bikowskiego. Koniecznie musicie zobaczyć te stylówki! Która z nich jest najbardziej szałowa? Tęskniliście za Dodą na scenie? Poniżej znajdziecie mnóstwo fotek ze sceny oraz występ!

Doda zaprezentowała aż trzy szałowe stylizacje podczas Sylwestra 2021! Nie obyłoby się bez niezawodnej współpracy z Patrycją Kujawą, którą przygotowała aż dwie z trzech stylizacji Dody na noworoczny koncert. Oto pierwsza z nich. Doda słynie z nietuzinkowych pomysłów.

A zrobisz mi światełka w sukni? Musi świecić - wspomina Patrycja Kujawa słowa Dody.

Żaden problem!

A tak stylizacja prezentowała się bez świecącego trenu. Równie imponująco, spójrzcie tylko na figurę Dody! Z roku na rok coraz lepsza!

Kolejna ze stylizacji, również spod rąk Patrycji Kujawy i niezawodnego Atelier OrOr - krótko i seksi:

Jeżeli wydaje się Wam, że to już koniec to nic z tych rzeczy! Doda miała jeszcze trzecią stylizację i to właśnie m. in. w niej wraz z Marylą Rodowicz dołączyła do występu Beaty Kozidrak. Oby jednak "Ta sama chwila" w przyszłości nas odnalazła! Zobaczcie stylizację. To kreacja młodego artysty Konrada Bikowskiego.

Dla prawdziwych fanów stylu Dody mamy jeszcze kilka zdjęć ze sceny! Doda na początku tego roku ogłosiła przerwę w karierze. W drodze wyjątku przyjęła zaproszenie na Sylwestra z Polsatem i jak zwykle dała czadu! Przy okazji dając się ponieść spontaniczności wraz z Marylą Rodowicz i Beatą Kozidrak stworzyły legendarny moment! Zobaczcie sylwestrowe zdjęcia Dody, jest co podziwiać!

