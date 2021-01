Tego nie spodziewał się chyba nikt! Media już od kilku dni informowały, że Krzysztof Ibisz pod okiem eksperta uczy się latać na helikopterze, żeby w sylwestrowy wieczór osobiście polecieć do Mediolanu po największą gwiazdę sylwestrowej imprezy Polsatu. Wszyscy z pewnością zastanawiali się wówczas, kim jest światowej sławy gwiazda, która zaśpiewa dla widzów stacji. Dokładnie o północy wszystko stało się jasne!

Sylwester 2020/2021: Niespodzianka Polsatu podzieliła internautów

Na domówce Polsatu nie zabrakło największych gwiazd. Na scenie zaśpiewali m.in. Doda, Beata Kozidrak, Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Ich Troje, Mandaryna czy Michał Szpak. Dokładnie o północy odbył się występ zapowiadanej, światowej sławy gwiazdy. Na "dachu" stacji pojawiła się Małgorzata Walewska i słynny tenor Andrea Bocelli... a w zasadzie Czadoman, zwycięzca ostatniej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który w charakteryzacji zaśpiewał "Time to Say Goodbye". I chociaż występ jurorki show i wokalisty był zachwycający, to część fanów czuje się rozczarowana - niektórzy widzowie mieli nadzieję, że na scenie pojawi się prawdziwa zagraniczna gwiazda.

- no właśnie tyle zapowiedzi a tu tylko Czadomen w roli Andrea Bocelli, czuję się zawiedziona i to bardzo

- (...) mówili ze Ibisz będzie leciał do Mediolanu itd a tu tylko Twoja Twarz Brzmi znajomo...fajnie im to wyszło jednak kłamstwem nie buduje się zaufania ... mimo wszystko zdrowia, bo jak pokazał 2020 to właśnie ono jest najważniejsze.

- Możecie chociaż nie kłamać że to prawdziwy Bocelli? Naprawdę, obraza dla artysty.

- Jaki 2020 taki Bocelli..- czytamy w komentarzach na Facebooku.

Pozostali internauci bronili stacji Polsat!

- Polsat wspaniały sylwester ,wszystkiego najlepszego w Nowym Roku

- Kocham was Małgosiu i Czado jesteście wspaniali ciarki na plecach 💞

- Rewelacja Polsat dał czadu ale na dachu wieżowca to już mistrzostwo !

- Wspaniałe wykonanie pani Małgorzaty i Pana Czadomena- piszą internauci.

Widzieliście występ, który wywołał taką burzę w sieci? Musicie to zobaczyć! My jesteśmy zachwyceni!

