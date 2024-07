1 z 5

We wtorek na stronie fakt.pl pojawiły się informacje, że Dodę ściga komornik, który chce odzyskać pierścionek zaręczynowy, który gwiazda otrzymała od Emila Haidara. Wokalistka zgodnie z wyrokiem sądu powinna go zwrócić byłemu narzeczonemu. Do tej pory tego nie zrobiła. Jak tłumaczy się z tego artystka?

Doda wydała mocne oświadczenie na swoim profilu na Instagramie. Co napisała?

Kochani, ponieważ Sami Wiecie Kto znowu rozpowszechnia na mój temat nieprawdziwe informacje postanowiłam efektownie zdemaskować kłamstwo - słynny pierścionek JEST W POSIADANIU MOJEJ DŁONI i za chwilę trafi w depozyt do Urzędu Skarbowego. Na poczet długów Sami Wiecie Kogo wobec mnie i Skarbu Państwa. Ostatni raz dementuję liczne prowokacje, tworzone przez sami wiecie kogo. Rozliczajcie mnie z mojej pracy, a nie przez pryzmat telenoweli " zemsta porzuconego". Darmowy Roczny Czas Promocji moim kosztem OD DZIŚ DEFINITYWNIE zakończył swój żywot. - napisała Doda.

Po czym dodała:

Dlaczego dzisiejszego dnia? Dzisiaj Walentynki, a już jutro moje urodziny! Dzięki temu symbolicznemu dniu do końca życia zapamiętam by pierścionki przyjmować tylko od właściwych osób! Mam nadzieję, że ja ten etap złych wyborów mam już za sobą :) Czego sobie i Wam życzę ;) Ps: Przykro mi, że Urząd Skarbowy zmniejszy dług 19 mln jedynie o 130 tys. zł i również z góry przepraszam osobę która kupi ten pechowy gadżet. Szukajcie dobrej miłości :) HAPPY VALENTINES!

Dodatkowo gwiazda pokazała zdjęcia z Urzędu Skarbowego, na których widać, jak oddaje pierścionek. Całą relację zamieściła w swoich profilach na mediach społecznościowych.

Zobacz: Zjawiskowa Doda na urodzinach "Party"! Musicie zobaczyć jej kreację ZDJĘCIA