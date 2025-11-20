Dokładnie 20 listopada swoje urodziny świętuje Paweł Rabczewski. Ukochany tata Dody skończył dziś 76 lat. Z okazji urodzin ojca Doda pojechała do rodzinnego domu w Ciechanowie żeby spędzić z nim ten wyjątkowy czas.

Tak Doda uczciła urodziny taty. Świętuje też ważną rocznicę

Doda od lat króluje na polskiej scenie muzycznej. Gwiazda w wielu wywiadach podkreśla, że od samego początku kariery może liczyć na ogromne wsparcie od swoich rodziców z którymi łączy ją wyjątkowa wieź. Doda zawsze chętnie pokazuje wspólne kadry z Wandą i Pawłem Rabczewskimi, a teraz pokazała relację z urodzin swojego taty. Piosenkarka wybrała się do Cichanowa, żeby razem z ojcem spędzić ten ważny dla niej dzień. Doda podczas relacji na InstaStories pokazała Pawła Rabczewskiego z tortem urodzinowym. Razem z mamą zaśpiewały mu "Sto lat".

Po chwili okazało się, że 20 listopada Doda świętuje nie tylko urodziny taty, ale również ważną dla niej rocznicę. Okazuje się, że właśnie dzis 10 lat od wyjątkowego dla niej wydarzenia. Chodzi o jej koncert Slashem.

Dziś urodziny mojego taty i rocznica najpiękniejszego dnia w moim życiu napisała Doda.

Paweł Rabczewski skończył 76 lat. Kim jest ojciec Dody?

Paweł Rabczewski to prawdziwa legenda świata sportu. Tata Dody był sztangistą z naprawdę wysokimi osiągnięciami. Zdobywał medale na mistrzostwach świata i Europy. Jest rekordzistą i siedmiokrotnym mistrzem Polski w wadze średniej, półciężkiej i lekkociężkiej. W 1977 roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy i srebrny medal na Mistrzostwach Świata. W 1978 roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata, a na Mistrzostwach Europy w 1979 roku zgarnął brąz. W 1980 roku Paweł Rabczewski wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie.

Pawłowi Rabczewskiego składamy najlepsze życzenia urodzinowe! Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcie taty Dody. Jak widać, wciąż zachwyca świetną wysportowaną sylwetką.

Zobacz także:

Doda świętuje urodziny ojca fot. Instagram dodaqueen